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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ГРАЖДАН РФ

Новости Понедельник, 10 июля 2023 17:50
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ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ГРАЖДАН РФ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Как сообщалось ранее, 21 апреля 2023 года прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту похищения граждан Российской Федерации Шоклера Леонида Аркадьевича и Шейх Исмаила Иосифовича, а также вымогательства денежных средств в особо крупном размере, то есть по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «е», «ж» части 2 статьи 119 и пунктом «б» части 3 статьи 160 УК Республики Абхазия.

По данным органа расследования 14 апреля 2023 года примерно в 18:30 часов в городе Сухум с территории парковочной зоны, прилегающей к торговому комплексу «Сухум-маркет», расположенному по ул.Эшба, 166, против воли Шоклер Л.А., последнего усадили в автомашину марки «Lexus GX», откуда переместили в место его незаконного удержания в с.Ачадара Сухумского района, где в отношении него применили насилие, опасное для жизни. В период до 18 апреля 2023 года Шоклер Л.А. неоднократно был перемещен в различные адреса его незаконного удержания, до момента получения от его матери денежного выкупа в размере 5 000 долларов США, после чего он был освобожден.

В последующем, 19 апреля 2023 года примерно в 14:30 часов с места временного проживания Шоклер Л.А. по адресу г.Сухум ул.4-я Подгорная, 143, было совершено похищение его друга Шейх Исмаила Иосифовича, которого путем обмана вывезли в домовладение в с.Окум Галского района, где в отношении последнего применили насилие, опасное для жизни, однако Шейх И.И. удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции.  

04 июля 2023 года в с. Отобая Галского района, был задержан житель с. Арасадзыхь Очамчырского района, ранее разыскиваемый - Данелия Гия Нодариевич, 1980 года рождения, которому предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 226 (хищение наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 163 (неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, из корыстных побуждений) п. «в» ч. 3 ст. 226 (хищение наркотических средств совершенное с применением насилия), п. «б» ч. 3 ст. 160 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 158 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РА.

07 июля 2023 года Сухумским городским судом в отношении Данелия Г.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 4 сентября 2023 года включительно.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июля 2023 17:52

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