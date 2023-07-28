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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Новости Пятница, 28 июля 2023 22:19
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НЕЗАКОННОЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району, в селе Бгоура задержали Чикватия Каха Геронтиевич 1971 г.р., которому вменяется незаконное возделывание наркосодержащих растений в крупном размере.

Гражданин Чикватия культивировал на своем приусадебном участке запрещенную к выращиванию на территории Абхазии коноплю южно-краснодарскую. Корни растений, содержащие наркотически активный компонент и пригодные к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства, изъяты.

В отношении Кахи Чикватия по ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственная группа Галского РОВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 22:27

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