ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма между Абхазией и Беларусью.

Филипп Гулый отметил, что в Беларуси большое количество людей путешествуют в Европу на автобусах, и они с большим удовольствием отправятся и в Абхазию.

Министр в свою очередь рассказал об истории и перспективах развития туризма в Абхазии.

Хишба также предложил сотрудничество с Абхазо-российской туристической ассоциацией.