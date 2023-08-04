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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Новости Пятница, 04 августа 2023 21:56
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с председателем правления Республиканского Союза туриндустрии Беларуси Филиппом Гулым.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма между Абхазией и Беларусью.

Филипп Гулый отметил, что в Беларуси большое количество людей путешествуют в Европу на автобусах, и они с большим удовольствием отправятся и в Абхазию.

Министр в свою очередь рассказал об истории и перспективах развития туризма в Абхазии.

Хишба также предложил сотрудничество с Абхазо-российской туристической ассоциацией.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 04 августа 2023 21:59

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