ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с председателем правления Республиканского Союза туриндустрии Беларуси Филиппом Гулым.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма между Абхазией и Беларусью.
Филипп Гулый отметил, что в Беларуси большое количество людей путешествуют в Европу на автобусах, и они с большим удовольствием отправятся и в Абхазию.
Министр в свою очередь рассказал об истории и перспективах развития туризма в Абхазии.
Хишба также предложил сотрудничество с Абхазо-российской туристической ассоциацией.
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