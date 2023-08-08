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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ЗАПРОСИЛА У РОССИИ ВЫДАЧУ ЭКС-ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

Новости Вторник, 08 августа 2023 19:33
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АБХАЗИЯ ЗАПРОСИЛА У РОССИИ ВЫДАЧУ ЭКС-ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Абхазии в рамках международно-правового сотрудничества направила в правоохранительные органы России запрос о выдаче бывшего главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается, заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, об этом сообщает «Спутник Абхазия» со ссылкой на и. о. первого заместителя генпрокурора республики Даура Амичба.

Информация о том, что в Абхазии разыскивают главного санитарного врача Людмилу Скорик, появилась в начале августа прошлого года. Тогда Минздрав Абхазии заявил, что проводит служебную проверку по поводу ее отсутствия на рабочем месте с 25 июля. При этом она не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах невыхода на работу, а также не пришла на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена. Людмила Скорик не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Удалось установить, что она выехала в Россию.

В сентябре 2022 года в отношении Скорик было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты. В ходе предварительного расследования установили, что в июле 2020 года Скорик организовала на базе службы оказание платных лабораторных услуг, проще говоря, брала деньги за ПЦР-тесты, которые закупались за счет республиканского бюджета. Кроме того, Скорик инкриминируют хищение больших сумм через аффилированное с ней ООО, которые предназначались для поставки медицинских изделий и автомобилей спецназначения. Общая сумма похищенного бывшим главным санитарным врачом Абхазии составила 3 055 636 рублей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 08 августа 2023 19:36

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