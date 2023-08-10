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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗСКИЙ РЫНОК ИНТЕРЕСЕН РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Новости Четверг, 10 августа 2023 21:10
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗСКИЙ РЫНОК ИНТЕРЕСЕН РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сухум. 10 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал об участии в Играх стран СНГ в Белоруссии. Министр находится с рабочей поездкой в Минске и в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия Игр.

«Нас тепло встречали и готовы к взаимодействию, помнят старое хорошее, помнят особые отношения, испытывают дружеские чувства и надеются на совместное будущее в сфере спорта, торговли и других сферах. Что касается легендарных спортсменов, я пригласил их в Абхазию, они все с большой теплотой и ностальгией вспоминают времена, когда в Абхазии тренировались лучшие спортсмены СССР. Они и сами участвовали в сборах, и с удовольствием собираются приехать в Абхазию», – рассказал Хишба.

Тенденции в современном туризме Теймураз Хишба обсудил на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Ковльчуком.

«Я думаю, что в скором времени у нас будет продвижение еще как минимум на шаг вперед. Мы рассказали друг другу о наших республиках. Я подчеркнул важность сотрудничества в сфере туризма, о том, что Абхазия с удовольствием будет принимать туристов из Белоруссии», – сказал глава Минтуризма Абхазии.

Более детально о сотрудничестве в сфере туризма шел разговор на встрече с председателем республиканского Союза туриндустрии Филиппом Гулым.

«В Белоруссии большие традиции путешествовать на автобусе, здесь люди достаточно избалованы, они постоянно через Польшу ездили в Европу. И мы понимаем, что, учитывая сегодняшние реалии, не всем гражданам Белоруссии было бы комфортно отправляться в Европу, более того, они ее много раз видели. Было обговорено, что традиция путешествовать на автобусах продолжилась бы в сторону нашей республики. Господин Гулый сказал, что это соизмеримо с путешествием в Италию», – сообщил Хишба.

Он также рассказал, что есть намерение подписать договор, который действует с Россией, о создании абхазо-белорусского союза туризма.

«Могу с уверенностью сказать, что абхазский рынок интересен республике Беларусь, это касается поставок продовольствия, особенно молочной продукции. В свою очередь республике Беларусь интересны определенные товары, которые производят в Абхазии. Конкретно они были уже обозначены. По прибытии в Абхазию я доложу президенту республики о состоявшихся встречах, и дальше будет продолжена работа в этом направлении», – отметил Теймураз Хишба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 10 августа 2023 21:22

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