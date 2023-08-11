РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ «АБАЗА» УМАРОМ КОНЧЕВЫМ.

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ . Министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с председателем организации «Абаза» Умаром Кончевым. В ходе встречи обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, безопасность дорожного движения в республике.

Умар Кончев пообещал оказать содействие в передаче МВД более 600 метров искусственной дорожной неровности, так называемых «лежачих полицейских».

Роберт Киут выразил благодарность председателю «Абазы» Умару Кончеву. Министр внутренних дел также выразил готовность открыто обсуждать все вопросы, которые возникают в рамках сотрудничества абхазского и абазинского народа.

Об этом сообщает сайт МВД.