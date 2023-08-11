 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ «АБАЗА» УМАРОМ КОНЧЕВЫМ.

Новости Пятница, 11 августа 2023 23:58
Оцените материал
(0 голосов)
РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ «АБАЗА» УМАРОМ КОНЧЕВЫМ.

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с председателем организации «Абаза» Умаром Кончевым. В ходе встречи обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, безопасность дорожного движения в республике.

Умар Кончев пообещал оказать содействие в передаче МВД более 600 метров искусственной дорожной неровности, так называемых «лежачих полицейских».

Роберт Киут выразил благодарность председателю «Абазы» Умару Кончеву. Министр внутренних дел также выразил готовность открыто обсуждать все вопросы, которые возникают в рамках сотрудничества абхазского и абазинского народа.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Суббота, 12 августа 2023 00:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СЕЛЕ ПРИМОРСКОЕ ПОГИБ МУЖЧИНА В ГОСКОМИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СУХУМСКОМУ МАРАФОНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.