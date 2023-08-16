РАСКРЫТА КРАЖА, СОВЕРШЕННАЯ У КАССЫ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ
Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65.000 рублей и документами потерпевшего.
Задержанная по подозрению в совершении хищения чужого имущества Бикмулина Альфия Асхатовна 1969 г.р. уже дала признательные показания в содеянном.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гудаутскому району и отделения милиции г. Новый Афон при обследования жилища по месту временного проживания подозреваемой обнаружили и изъяли похищенное имущество.
Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу, сроком на 2 месяца. Расследование проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД.
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