РАСКРЫТА КРАЖА, СОВЕРШЕННАЯ У КАССЫ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65.000 рублей и документами потерпевшего.

Задержанная по подозрению в совершении хищения чужого имущества Бикмулина Альфия Асхатовна 1969 г.р. уже дала признательные показания в содеянном.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гудаутскому району и отделения милиции г. Новый Афон при обследования жилища по месту временного проживания подозреваемой обнаружили и изъяли похищенное имущество.

Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу, сроком на 2 месяца. Расследование проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД.