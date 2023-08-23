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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ САТБЕЯ КОКОСКЕРИЯ. НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Среда, 23 августа 2023 19:45
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ САТБЕЯ КОКОСКЕРИЯ. НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В Верховный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению Кокоскерия Сатбея Закановича в совершении умышленного убийства из кровной мести Анкваб Раджаба Шотовича группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, то есть в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж», «л» части 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 УК Республики Абхазия.

Предварительным расследованием установлено, что 05/04/2023 года, примерно в 20:15 часов Кокоскерия Сатбей Заканович, вооруженный огнестрельным оружием- пистолетом конструкции «Макарова», калибра 9мм, действуя группой лиц по предварительному сговору, с неустановленными следствием лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти по мотиву кровной мести в отношении Анкваб Р.Ш. за ранее совершенное последним 01/01/2012 года в селе Дурипш Гудаутского района убийства Кокоскерия Гии Гурамовича, прибыли на территорию двора многоквартирного дома №75/4, расположенного в селе Багрыпста Гагрского района, где дождавшись выхода Анкваб Р.Ш. за пределы квартиры во двор указанного дома, Кокоскерия С.3. из имевшегося при нем огнестрельного оружия умышленно произвел три выстрела в Анкваб Р.Ш., причинив телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья по признаку опасности для жизни, от которых последний скончался на месте.

Санкция части 2 статьи 99 УК Республики Абхазия предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, либо пожизненного лишения свободы, или смертной казни.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 19:47

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