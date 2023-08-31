ВТОРОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ Сухумские спортсмены заняли общекомандное место на Международном турнире по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца». Первое место заняли сочинские спортсмены, третье – РСО-Алания.

Турнир прошел 26-28 августа в Сухуме. Соревнования были приурочены к 15-летию международного признания независимости Республики Абхазия и 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В турнире принимали участие более 250 спортсменов из Абхазии, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, Ставропольского края, Перми, Северной Осетии, Краснодара, Калининграда, Армении, Москвы и Московской области.

Организаторы – Федерация тайского бокса Абхазии БК «Георгий Победоносец», Государственный комитет по делам молодежи и спорта, Администрация города Сухум, Администрация Сухумского района, культурный фонд «Платформа», Федерация тайского бокса Краснодарского края и ДУ Новый район.