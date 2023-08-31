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Абхазия Информ

МИНИСТР ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ СТОЛИЦЫ В ПЕРИОД ПИКОВЫХ НАГРУЗОК

Новости Четверг, 31 августа 2023 15:06
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МИНИСТР ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ СТОЛИЦЫ В ПЕРИОД ПИКОВЫХ НАГРУЗОК

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ Министр здравоохранения Эдуард Бутба совершил рабочую поездку в Инфекционную больницу Сухума. Вместе с начальником МУ администрации г.Сухум (Управления здравоохранения) Ирмой Воуба и главврачом Астамуром Гуния он ознакомился с работой медучреждения.

Министра проинформировали, что с начала 2023 года стационарное лечение прошли 832 человека и более 8 тысяч получили амбулаторную помощь. Минздрав оказывает поддержку в приобретении медикаментов для амбулаторных больных, а администрация города берет на себя расходы по лечению стационарных пациентов.

Астамур Гуния отметил, что в больницу обращаются до 150 человек в сутки, нагрузка на медиков большая.

Главврач сообщил, что медучреждение испытывает проблемы с койко-местами в связи с ежегодным ростом количества пациентов.

Эдуард Бутба проверил работу инфекционно-диагностического кабинета, так называемого «Мельцеровского бокса», который был открыт в текущем году. По инициативе Минздрава открытие подобного бокса стало возможным при финансировании правительства. Бокс позволяет изолировать больных со смешанными болезнями, с неустановленным диагнозом, находившихся в контакте с больными особо опасными инфекциями. Потребность в нем растет, как и спектр инфекций, которые диагностируют врачи. Если в предыдущие годы летом медперсонал был в основном сосредоточен на ротависрусных заболеваниях, то в этом году картина существенно изменилась. В республике все чаще вспыхивают такие инфекции как коклюш, корь, ветрянка и другие особо опасные инфекции.

Астамур Гуния подчеркнул, что бокс оказал большую помощь в работе.

Как отметил министр Эдуард Бутба, для единственного инфекционного учреждения страны, одного бокса мало.

«Необходимо как минимум еще несколько таких помещении. Минздрав при поддержке руководства страны будут искать возможности выделения средств на постройку еще одного бокса», – сказал министр здравоохранения.

Глава Минздрава пообщался с пациентами, поинтересовался их нуждами, также поговорил с российскими врачами, которые командированы в инфекционную больницу и оказывают помощь нашим медикам.

Эдуард Бутба выразил им благодарность за их работу.

Об этом сообщает сайт Минзжрава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 31 августа 2023 15:08

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