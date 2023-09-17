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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ТАМЫШ ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ БРАТЬЕВ ДЖОЛОГУА

Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 14:24
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В СЕЛЕ ТАМЫШ ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ БРАТЬЕВ ДЖОЛОГУА

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Состоялся открытый Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд. Посвящен он был 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и памяти братьев Джологуа.

В турнире приняли участие четыре команды: «Очамчыра», «Спартак», «Сухум» и «Динамо» (Пограничное управление ФСБ России в Абхазии).

Волейболисты играли по круговой системе. С первых минут соревнований до финального свистка борьба развернулась нешуточная. Все игры были напряженными и захватывающими – спортсмены были настроены по-боевому и выкладывались по полной.

Так, по итогам соревнований победителем турнира стала команда «Динамо». Серебряным призером стала команда «Сухум». Бронза досталась команде «Спартак» и на четвертом месте – команда «Очамчыра».

Лучшими игроками турнира были признаны: Леван Бганба (Спартак), Дамей Хагба (Сухум), Александр Михайлов (Динамо) и Самир Вейс-оглы (Очамчыра).

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, начал ник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, глава Администрации села Тамыш Вадик Зантария, президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба, мать и сестры братьев Джологуа.

Команды были награждены денежными призами, а лучшие игроки сертификатами на приобретение спортивной экипировки.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 сентября 2023 14:28

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