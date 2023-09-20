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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Новости Среда, 20 сентября 2023 21:20
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В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. 23 сентября в городе Очамчыра состоится Республиканский легкоатлетический кросс, приуроченный к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

На легкоатлетическом кроссе будет представлено две дистанции: на 3000 метров среди девушек и 5000 метров среди юношей.

Сбор участников турнира состоится в 11:00 у Администрации Очамчырского района.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 20 сентября 2023 21:22

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