ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете прошла встреча ректора Алеко Гварамия с ректором Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова Вадимом Тедеевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между вузами в научной, образовательной и культурной сферах. Стороны обменялись мнениями и по другим аспектам взаимодействия. Участники встречи выразили уверенность в том, что АГУ и Югоосетинский госуниверситет и впредь будут усиленно развивать и укреплять двустороннее сотрудничество.

Вадим Теддеев поблагодарил Алеко Гварамия за теплый прием и состоявшийся открытый разговор.

Ректор АГУ подарил осетинским коллегам учебник по истории Абхазии, составленный ведущими сотрудниками исторического факультета АГУ, и вручил памятные подарки.

Во встрече также участвовали посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев, первый проректор АГУ Роман Дбар, проректор по научной работе Джульетта Адлейба.

Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.