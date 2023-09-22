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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Пятница, 22 сентября 2023 22:52
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете прошла встреча ректора Алеко Гварамия с ректором Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова Вадимом Тедеевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между вузами в научной, образовательной и культурной сферах. Стороны обменялись мнениями и по другим аспектам взаимодействия. Участники встречи выразили уверенность в том, что АГУ и Югоосетинский госуниверситет и впредь будут усиленно развивать и укреплять двустороннее сотрудничество.

Вадим Теддеев поблагодарил Алеко Гварамия за теплый прием и состоявшийся открытый разговор.

Ректор АГУ подарил осетинским коллегам учебник по истории Абхазии, составленный ведущими сотрудниками исторического факультета АГУ, и вручил памятные подарки.

Во встрече также участвовали посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев, первый проректор АГУ Роман Дбар, проректор по научной работе Джульетта Адлейба.

Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 22 сентября 2023 22:54

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