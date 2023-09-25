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Абхазия Информ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 15:37
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Очамчыре прошел Республиканский турнир по настольному теннису «Кубок Победы», приуроченный к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Соревнования проходили среди взрослых и молодежи.

Среди взрослых победителями стали Ренат Карчава и Виктория Палушина, среди молодежи – Алан Цкуа и Амра Амичба.

В рамках Республиканского турнира прошел четвертый тур клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису.

«По итогам четырех туров лидируют две сухумские команды – «Новый район» и «Сухум». В чемпионате принимают участие 12 команд со всех районов, это более 100 спортсменов. Пятый тур пройдет в Гагре», – отметил президент Федерации настольного тенниса Абхазии, заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 25 сентября 2023 15:40

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