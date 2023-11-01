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Абхазия Информ

МОХАМЕД АЛЬ-КАДАХ: У НАС ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ АБХАЗИИ

Новости Среда, 01 ноября 2023 14:51
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МОХАМЕД АЛЬ-КАДАХ: У НАС ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ АБХАЗИИ

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. По приглашении Торгово-промышленной палаты Абхазии в республике с деловым визитом находится делегацией Арабской Федерации семей производителей и традиционных ремесел во главе с Мохамедом Абдель Бассет Аль-Кадахом.

ТПП организовала для гостей интересную программу пребывания. Накануне состоялось встреча членов делегации с президентом палаты Тамилой Мерцхулава, в рамках которой состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ТПП и Федерацией. Затем гости посетили частную гончарную студию и «Этно-парк» в селе Мгудзырхуа Гудаутского района.

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Сегодня члены делегации встретились с экс-министром культуры, директором Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвирой Арсалия и ознакомились с экспонатами предстоящей выставки абхазского художника Руслана Чхамалия.

Далее представители Федерации посетили предприятия – общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод Сухумский», «Вина и воды Абхазии, где интересовались выпускаемой здесь продукцией.

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Закончилась программа пребывания поездкой на озеро Рица.

В ходе поездки к гостям присоединился Губаш Аль-Марри – член Совета директоров регионального офиса Арабской Федерации семей производителей и традиционных ремесел в Арабских Эмиратах.

«Выражаю мое мнение и мнение всей делегации по визиту в Республику Абхазия. Во-первых, мы очень довольны подписанием соглашения между Федерацией и ТПП и предметным разговором, который у нас состоялся. Во-вторых, нам было очень интересно познакомиться с вашей культурой, которая отличается от других стран. При этом, стоит отметить, что абхазская культура очень близка нашей, да и менталитет народа тоже очень похож, что нам приятно и близко к сердцу. Будем стараться развивать и культурные отношения, и ремесленные, и в туристической сфере. Что касается визитов на предприятия, то мы были весьма удивлены насколько качественно и профессионально организовано производство пива, безалкогольных напитков и вина. У нас остались очень хорошие впечатления, ведь культура абхазского виноделия, отражает культуру самого народа. Огромная благодарность руководству и всему коллективу ТПП за теплый прием. Уважение и поклон всем жителям Республики Абхазия», – сказал по окончанию визита Мохамед Абдель Бассет Аль-Кадах.

***

Арабская Федерация семей производителей и традиционных ремёсел входит в состав Совета арабского экономического единства и Лигу арабских государств. Региональные представительства Союза расположены в большинстве арабских стран, таких как Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Омане и др. Штаб-квартира Федерации располагается в столице Сирии – Дамаске.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 01 ноября 2023 14:56

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