В ВЕНЕСУЭЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ РЕЙСА БОЛИВИЯ – КАРАКАС АВИАКОМПАНИИ «БОЛИВИЙСКАЯ АВИАЦИЯ»
Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Многонационального Государства Боливия Себастьяна Мишеля принял участие в церемонии открытия рейса авиакомпании Боливийская авиация, соединяющего Санта-Крус и Каракас.
Мероприятие состоялось в международном аэропорту Симон Боливар в штате Ла Гуайра.
На церемонии выступили министр туризма Венесуэлы Али Падрон, глава МИД Боливии Рохелио Майта и исполнительный секретарь ALBA Феликс Пласенсия.
Посол Гваджава поблагодарил омбудсмена за сотрудничество и заинтересованность в укреплении дружественных отношений между двумя странами. Стороны договорились о встрече в ближайшее время.
На церемонии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованные в Венесуэле, представители Министерства иностранных дел и Министерства туризма Венесуэлы.
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