В ВЕНЕСУЭЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ РЕЙСА БОЛИВИЯ – КАРАКАС АВИАКОМПАНИИ «БОЛИВИЙСКАЯ АВИАЦИЯ»

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ . Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Многонационального Государства Боливия Себастьяна Мишеля принял участие в церемонии открытия рейса авиакомпании Боливийская авиация, соединяющего Санта-Крус и Каракас.

Мероприятие состоялось в международном аэропорту Симон Боливар в штате Ла Гуайра.

На церемонии выступили министр туризма Венесуэлы Али Падрон, глава МИД Боливии Рохелио Майта и исполнительный секретарь ALBA Феликс Пласенсия.

Посол Гваджава поблагодарил омбудсмена за сотрудничество и заинтересованность в укреплении дружественных отношений между двумя странами. Стороны договорились о встрече в ближайшее время.

На церемонии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованные в Венесуэле, представители Министерства иностранных дел и Министерства туризма Венесуэлы.