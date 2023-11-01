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Абхазия Информ

В ВЕНЕСУЭЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ РЕЙСА БОЛИВИЯ – КАРАКАС АВИАКОМПАНИИ «БОЛИВИЙСКАЯ АВИАЦИЯ»

Новости Среда, 01 ноября 2023 16:24
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В ВЕНЕСУЭЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ РЕЙСА БОЛИВИЯ – КАРАКАС АВИАКОМПАНИИ «БОЛИВИЙСКАЯ АВИАЦИЯ»

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Многонационального Государства Боливия Себастьяна Мишеля принял участие в церемонии открытия рейса авиакомпании Боливийская авиация, соединяющего Санта-Крус и Каракас.

Мероприятие состоялось в международном аэропорту Симон Боливар в штате Ла Гуайра.

На церемонии выступили министр туризма Венесуэлы Али Падрон, глава МИД Боливии Рохелио Майта и исполнительный секретарь ALBA Феликс Пласенсия.

Посол Гваджава поблагодарил омбудсмена за сотрудничество и заинтересованность в укреплении дружественных отношений между двумя странами. Стороны договорились о встрече в ближайшее время.

На церемонии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованные в Венесуэле, представители Министерства иностранных дел и Министерства туризма Венесуэлы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 01 ноября 2023 16:25

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