В 2023 ГОДУ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ . О работе Управления по контролю за оборотом наркотиков, основных каналах поступления наркотиков в Абхазию, используемых наркотиков в настоящее время и рекордном количестве изъятых наркотических веществ в интервью «Апсны.Иахьа» рассказал начальник УКОН МВД РА, полковник милиции Астамур Пачалия.

По словам Пачалия, основные задачи и функции УКОН – это выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуществление контроля и лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских учреждениях, анализ состояния административной практики и непосредственное осуществление в пределах своих полномочий производства по делам об административных правонарушениях, профилактике и предупреждению потребления запрещенных веществ.

По словам Пачалия, УКОН проводит активную работу, что нельзя не заметить по количеству задержанных в последнее время «закладчиков».

За 2021 год выявлено 238 преступлений. Из них: по ст. 223 – 158 преступлений, по ст. 2241 – 27 преступлений, по ст. 224 – 23 преступления, по ст. 228 – 30 преступлений.

Изъято: конопли (растение) – 252 корня, мака (растение) – 437 корней, каннабиса (марихуана) – 7 кг 323 г, героина – 1,724 г, мефедрона – 0,541 г, метадона – 639,017 г, прегабалина – 201,81 г, конопли ненаркотической – 158 корней, маковой соломки – 0,122 г, мака (рассада) – 40 корней, амфетамина – 73,456 г, метамфетамина – 175,621 г, трамадола – 2,6 г.

За 2022 год выявлено 255 преступлений. Из них: по ст. 223 – 178 преступлений, по ст. 2241 – 28 преступлений, по ст. 224 – 34 преступления, по ст. 228 – 15 преступлений.

Изъято: конопли (растение) – 386 корней, каннабиса (марихуана) – 2 кг 069,022 г, героина – 18,456 г, мефедрона – 398,744 г, метамфетамина – 3,07 г, метадона – 1 кг 246,208 г, прегабалина – 257,7 г, конопли ненаркотической – 20 корней, маковой соломки – 11,64 г, гашиша – 0,395 г, семян конопли – 27,173 г.

За текущий 2023 год выявлено 154 преступления. Из них: по ст. 223 – 97 преступлений; по ст. 224 прим. 1 – 11 преступлений; по ст. 224 – 34 преступления.

«Таким образом, в текущем 2023 году, из незаконного оборота изъято 4 кг 120,795 г, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров. Из которых 1 кг 994,512 грамм наркотического вещества «метадон». После чего, в ходе проведения следственных мероприятий, было установлено, что данные наркотические средства были ввезены с территории Российской Федерации, через государственную границу «Псоу», в то время как со стороны грузинской границы по реке «Ингур», ни одного факта ввоза (вывоза) наркотических средств зарегистрировано не было», – проинформировал Астамур Пачалия.

Исходя из статистики последних трех лет и текущего 2023 года, по словам начальника УКОН, большую часть распространителей наркотических средств путем так называемых «тайных закладок» представляют иностранные граждане.

Из числа задержанных за преступления, связанные с распространением наркотических средств с целью сбыта:

в 2020 году – 9 лиц, из них – 5 граждан РФ и 4 граждан РА;

в 2021 году – 11 лиц, из них – 7 граждан РФ, 1 гражданин Белорусии и 3 граждан РА;

в 2022 году – 37 лиц, из них – 13 граждан РФ, 11 граждан Узбекистана, 3 гражданина Кыргызстана, 2 гражданина Таджикистана, 2 гражданина Азербайджана и 6 граждан РА;

в текущем 2023 году – 37 лиц, из них 7 гаждан РА, 12 граждан РФ, 11 граждан Узбекистана, 2 гражданина Азербайджана, 2 гражданина Туркменистана и 3 граждан Таджикистана.

Все лица привлеченные за распространение наркотических средств, прибыли в Республику Абхазия с территории Российской Федерации, через государственную границу «Псоу».

Пачалия проинформировал, что на территории Абхазии на протяжении 10 лет действует 10 наркоканалов и основным каналом поставки наркотиков в Абхазию является Российская Федерация.

«Однако имеются этнические группы, использующие транзит через Российскую Федерацию в Республику Абхазия, в частности, это Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, ранее это была еще и Украина», – сказал Астамур Пачалия.

Контрабанда наркотических средств происходит через государственную границу «Псоу», с использованием автомобильных перевозок, под прикрытием легальных грузов и товаров с использованием автомобильного транспорта (в том числе большегрузного) по устоявшимся логистическим маршрутам. Методы маскировки контрабанды, становятся все изощрение, используются бензобаки и всякого рода тайники в транспортных средствах.

Растет количество наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Для их совершения продолжают активно использоваться функции IP-телефонии, мессенджеров, интернет-магазинов, блогов и форумов.

Пачалия отмечает, что наркотики в основном одни и те же. Основным видом из поступающих наркотиков является «метадон», который употребляет 90% наркозависимых граждан Абхазии.

«Вторым по значимости является «мифедрон», который употребляет в основном молодежь, среди которых часто в поле зрения сотрудников попадаются молодые девушки. Кроме того, вышеуказанные лица, употребляют психотропные вещества, такие как «прегабалин» и «лирика», оборот которых запрещен на территории Республики Абхазия. С недавнего времени стали употреблять психотропный препарат «нейронтин», который не запрещен в Абхазии, но по своим одурманивающим свойствам и вредностью схож с «прегабалином» и «лирикой». Все эти препараты, вызывают привыкаемость и самую сильную зависимость, что составляет большую угрозу для нашего общества», – сказал Пачалия.

Он особо отметил, что последние несколько лет, работа управления стала заметно лучше, оперативней и более налаженной.

«Если несколько лет назад объем изымаемого наркотика «метадон» составлял 200-300 грамм в год, то в прошлом году, только в декабре месяце, мы изъяли более 1 кг наркотического средства «метадон», а в текущем году уже около 2 килограммов», - сказал Астамур Пачалия.

24 марта 2021 года, в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД РА, после пересечения зоны таможенного контроля КПП «Псоу», с территории Абхазии на территорию РФ было задержано транспортное средство марки «Лада-Нива», за регистрационным знаком А 996 АС 193 регион, под управлением гр. Кещян Размика Багдасаровича 1973 г.р., проживающего Адлерский район с. Весёлое, у которого, в ходе обследования т/с, было обнаружено и изъято 3 кг 53.99 гр. наркотического вещества «марихуана», что было впервые после окончания Отечественной войны народа Абхазии.

24 сентября 2023 года, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РА, по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, путем так называемых «тайных закладок», в с. Отхара, Гудаутского района, в лесном массиве, возле транспортного средства марки «Митсубиси Лансер» синего цвета с государственными номерными знаками Х691МО37 региона, был задержан гражданин Российской Федерации Казарян Артуш Размикович 1995 года рождения, житель г. Санкт-Петербурга, вместе с пассажиркой, гражданкой Российской Федерации Суббота Полиной Юрьевной 1998 года рождения, жительницей Санкт-Петербурга.

В ходе оперативных мероприятий, у гражданина Казарян А.Р., при личном досмотре вышеуказанного транспортного средства и обследовании указанного им участка местности, где он ранее совершал «тайные закладки» с наркотическим веществом, было обнаружено и изъято 596,641 грамм наркотического вещества «метадон», фасованного в пластиковые бутылки.

Как заявил Казарян А.Р., он незаконно ввез на территорию Абхазии данное наркотическое вещество в бензобаке своего авто, из города Санкт-Петербург, с целью распространения его в виде общих кладов, предназначенных для других «закладчиков», которые, в свою очередь, в последующем должны были их забрать и распространить по территории республики уже по штучно, для последующей реализации потребителям, путем так называемых «тайных закладок».

Далее в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, таких как – исследование предметов и документов, отождествление личности, снятие информации с технических каналов связи, обработки и анализа данных, полученных используя помощь наших коллег из РФ и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, было установлено, что данное наркотическое вещество упакованное в бутылках, предназначено для человека по имени Тумин Роман Андреевич, ранее установленный нами, как один из организаторов и главный вербовщик наркоканала «Череп», который в свою очередь, должен был забрать данные свертки, для дальнейшей реализации путем «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.

Было принято решение провести оперативное наблюдение в местах и районах, где ранее наркоканал «Череп», осуществлял «закладки» с наркотическим веществом. В результате чего, в селе Каман, Сухумского района, был задержан с поличным вышеуказанный Тумин Р.А., у которого в ходе личного досмотра и обследования указанного им участка местности, где он ранее совершил «тайные закладки» с наркотическим веществом, было обнаружено и изъято 84,816 грамм наркотического вещества «метадон». Общая масса наркотического средства «метадон» изъятого у Казаряна А.Р. и Тумина Р.А., составила 681,43 грамм.

Таким образом, по словам Астамура Пачалия был ликвидирован один из крупнейших наркоканалов, который работал на территории Республики Абхазия более десяти лет.

Астумур Пачалия также добавил, что очень важно, чтоб родители обращали внимание на своих детей и не упускали их, чтоб потом не было поздно.

Он рассказал о том, как определить принимал человек наркотики или нет.

Внешние признаки: расширенные или суженные зрачки; покрасневшие или мутные глаза; замедленность речи; плохая координация движений; потеря аппетита, иногда повышенный аппетит.

Поведенческие признаки: проявляет чрезмерную говорливость; повышенную активность; говорит несвязно;, заговаривается; потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям; проводит больше времени вне дома и прогуливает занятия в школе; появились частые перепады настроения; увеличились денежные расходы; пропажа из дома ценностей, одежды и др. вещей либо наоборот их появление; начал говорить шёпотом или на непонятном сленге со своими знакомыми по телефону или часто уединяется с ними в безлюдных местах; появились новые подозрительные друзья.

Признаки и улики: появились на теле следы от уколов, порезов, синяков; свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки, пипетки; наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, порошков, маленьких картинок, напоминающих марки, пластиковые бутылки и жестяные банки с дырками, фольга; изолента; упаковки от медикаментов.

«Существует единственный способ не попасть в зависимость от наркотиков – никогда их не пробовать», – подытожил Пачалия.