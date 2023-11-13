 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

14-15 НОЯБРЯ «ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ» ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ "САХАР В НОРМЕ"

Новости Понедельник, 13 ноября 2023 22:22
Оцените материал
(0 голосов)
14-15 НОЯБРЯ «ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ» ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ &quot;САХАР В НОРМЕ&quot;

Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. «Диабетическое общество Абхазии» проводит благотворительную акцию "Сахар в норме" 14-15 ноября.

Акция приурочена Всемирному дню борьбы с диабетом, проводится общественная организация в партнерстве с министерством здравоохранения и при финансовой поддержке Благотворительного Фонда социально-культурных инициатив Абхазии (БФ СКИ) .

14 - 15 ноября каждому желающему бесплатно измерят уровень глюкозы в крови.

14 ноября акция будет проходить  с 09:00 в городах Ткуарчале (ЦРБ), Гале (ЦРБ), Сухуме (поликлиническое отделение Республиканской больницы) Пицунде (курортная поликлиника) и Гагре (торговый  центр «Гагра» и ЦРБ).

15 ноября, с 09:00  уровень сахара в крови можно будет измерить в Сухуме (парк напротив столичной Администрации и парк в Новом районе), Гудауте (центральный рынок), Очамчыра (напротив Администрации города) и поселке .Цандрыпш (поликлиника).

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. Ежегодно количество больных диабетом в Абхазии увеличивается на 4-5%.

Дата была выбрана не случайно – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.

Прочитано 7 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « У ГРАЖДАНИНА ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА В АВТОМОБИЛЕ ОБНАРУЖЕНО 4,5 ГРАММОВ КАНАБИСА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.