14-15 НОЯБРЯ «ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ» ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ "САХАР В НОРМЕ"

Акция приурочена Всемирному дню борьбы с диабетом, проводится общественная организация в партнерстве с министерством здравоохранения и при финансовой поддержке Благотворительного Фонда социально-культурных инициатив Абхазии (БФ СКИ) .

14 - 15 ноября каждому желающему бесплатно измерят уровень глюкозы в крови.

14 ноября акция будет проходить с 09:00 в городах Ткуарчале (ЦРБ), Гале (ЦРБ), Сухуме (поликлиническое отделение Республиканской больницы) Пицунде (курортная поликлиника) и Гагре (торговый центр «Гагра» и ЦРБ).

15 ноября, с 09:00 уровень сахара в крови можно будет измерить в Сухуме (парк напротив столичной Администрации и парк в Новом районе), Гудауте (центральный рынок), Очамчыра (напротив Администрации города) и поселке .Цандрыпш (поликлиника).

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. Ежегодно количество больных диабетом в Абхазии увеличивается на 4-5%.

Дата была выбрана не случайно – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.