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Абхазия Информ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА САБИНЫ КВАРЧЕЛИЯ

Новости Воскресенье, 26 ноября 2023 13:34
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА САБИНЫ КВАРЧЕЛИЯ

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Культурная площадка СКЛАД при поддержке фонда «Асаркьа», представляет персональную выставку «Планы на будущее» молодой абхазской художницы Сабины Кварчелия.

«Планы на будущее» – это нескучная выставка о быте. О том, что кажется совершенно проходным, но за что цепляется взгляд художницы. То, как она изображает домашнее и обыденное простирается далеко за рамки ученических натюрмортов и портретов и очаровывает своей живостью.

Подруга, расслабленно позирующая для подруги, неловкий автопортрет с растениями, залипшие в телефоне племянники. Все это заполняет стены СКЛАДа подобно разбежавшимся в разные стороны фрагментам комикса.

Выставка продлится до 6 декабря.

• Открытие выставки 28 ноября, вторник, 18:00

• Часы работы: 12:00 – 20:00 (вс, пн - выходные).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 ноября 2023 13:37

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