ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА САБИНЫ КВАРЧЕЛИЯ

«Планы на будущее» – это нескучная выставка о быте. О том, что кажется совершенно проходным, но за что цепляется взгляд художницы. То, как она изображает домашнее и обыденное простирается далеко за рамки ученических натюрмортов и портретов и очаровывает своей живостью.

Подруга, расслабленно позирующая для подруги, неловкий автопортрет с растениями, залипшие в телефоне племянники. Все это заполняет стены СКЛАДа подобно разбежавшимся в разные стороны фрагментам комикса.

Выставка продлится до 6 декабря.

• Открытие выставки 28 ноября, вторник, 18:00

• Часы работы: 12:00 – 20:00 (вс, пн - выходные).