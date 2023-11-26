ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА САБИНЫ КВАРЧЕЛИЯ
Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Культурная площадка СКЛАД при поддержке фонда «Асаркьа», представляет персональную выставку «Планы на будущее» молодой абхазской художницы Сабины Кварчелия.
«Планы на будущее» – это нескучная выставка о быте. О том, что кажется совершенно проходным, но за что цепляется взгляд художницы. То, как она изображает домашнее и обыденное простирается далеко за рамки ученических натюрмортов и портретов и очаровывает своей живостью.
Подруга, расслабленно позирующая для подруги, неловкий автопортрет с растениями, залипшие в телефоне племянники. Все это заполняет стены СКЛАДа подобно разбежавшимся в разные стороны фрагментам комикса.
Выставка продлится до 6 декабря.
• Открытие выставки 28 ноября, вторник, 18:00
• Часы работы: 12:00 – 20:00 (вс, пн - выходные).
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