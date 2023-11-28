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Абхазия Информ

АДАМУР ЦИШБА: В ГАГРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Новости Вторник, 28 ноября 2023 15:21
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АДАМУР ЦИШБА: В ГАГРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. Работы по ликвидации последствий шторма в Гагрском районе продолжаются, об этом «Апсны.Иахьа» рассказал первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба. По его словам, ущерб, нанесенный стихией ещё не подсчитан.

«Сейчас мы занимаемся расчисткой территории. В работах задействованы все коммунальные службы Гагры. Вокруг Мемориала Славы нанесло много песка, местами вырвало плитку», – сказал Цишба.

Он отметил, что дорога везде расчищена.

«Движение ненадолго было перекрыто только в одном месте, но мы сразу расчистили», – сказал он.

Цишба проинформировал, что из-за стихии в Гагре без света остались многоквартирные дома.

«Мы уже осушили места расположения электрических щитов, сегодня будем пробовать их запускать. Я думаю, что к вечеру свет будет везде», – сказал Цишба.

По его словам, в результате шторма подтопило примерно 10 многоквартирных домов.

Адамур Цишба отметил, что никаких жалоб на данный момент от жителей не поступало.

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник 27 ноября. В результате стихии подтопило частные домовладения в Гагре и большинство туристических объектов на побережье. Шторм, прошедший у берегов Пицунды, повредил несколько летних кафе и линию электропередачи, повалил деревья. Также были подтоплены дома, расположенные на первой береговой линии в селе Алахадзы, были в результате шторма.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 28 ноября 2023 15:26

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