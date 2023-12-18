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Абхазия Информ

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ И СССР РАША ХУТАБА

Новости Понедельник, 18 декабря 2023 16:26
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ И СССР РАША ХУТАБА

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. В детско-юношеской спортивной школе города Гудаута им. Михаила Чачба прошел Международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона Европы и СССР, кавалера орденов «Ахьдз-Апша» II и III степеней Раша Хутаба. В турнире принимали участие более 100 спортсменов из всех районов Республики Абхазия, Адыгеи, Дагестана и Сочи. Соревнования проходили среди спортсменов 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

Среди юношей 2007-2008 годов рождения в весовой категории до 44 кг первое место занял Шахбан Абдурахманов (Дагестан), второе – Владислав Барциц (Гагра).

В весовой категории до 48 кг первое место занял Мурад Пкин (Цандрыпш), второе – Армик Мурадян (Дагестан), третье – Шахбан Абдурахманов (Дагестан).

В весовой категории до 52 кг первым стал Никита Лежия (Сухум), второе место занял Инал Тания (Ткуарчал), третье – Алмас Шанава (Ткуарчал).

В весовой категории до 57 кг первое место занял Рамазан Амиралиев (Дагестан), второе – Магомед Магомедалиев (Дагестан), третьи – Амин Эмир-Оглы (Гудаута) и Алан Герзмава (Гудаута).

В весовой категории до 62 кг победителем стал Данил Пилия (Гудаута), второе – Радж Джугелия (Гудаута), третьи – Данил Басария (Сухум) и Астан Адлейба (Сухум).

В весовой категории 71 кг первым стал Магомед Микаилов (Дагестан), второе – Юсуп Чакаев (Дагестан), третьи – Леон Малия (Гудаута) и Оганнес Болян (Адыгея).

В Весовой категории до 75 кг первым стал Давид Бдайциев (Сочи), второе место занял Сандро Джакония (Пицунда).

В весовой категории до 110 кг первое место занял Сулхан Хутаба (Сухум), второе – Роман Маркорян (Пицунда), третьи – Леван Ажиба (Гагра) и Дамир Календжян (Сочи).

Среди спортсменов 2009-2010 годов рождения в весовой категории до 30 кг победителем стал Тимур Марков (Сочи), второе место занял Ильяс Меджидов (Сочи).

В весовой категории 32 кг первое место занял Анзор Зотов (Адыгея), второе – Нораир Мартиросян (Сочи), третьи – Нестор Айба (Гудаута) и Рамин Аристава (Пицунда).

В весовой категории 35 кг первое место занял Тимур Тозлян (Адыгея), второе – Инал Гегенава (Гудаута), третье – Арсен Кутелия (Сухум).

В весовой категории до 38 кг первым стал Кади Амирбеков (Сочи), второе место занял Данат Партанадзе (Гудаута), третьи – Эдгар Зухба (Гудаута) и Эрик Папазян (Цандрыпш).

В весовой категории до 41 кг первое место занял Осман Зухба (Гудаута), второе – Игорь Паразия (Цандрыпш), третье – Владислав Ладария (Пицунда).

В весовой категории 44 кг первым стал Сандро Жиба (Сухум), второе – Леван Гыцба (Гудаута), третье – Даниел Хиба (Сухум).

В весовой категории 48 кг победителем стал Богдан Дзидзария (Пицунда), второе место занял Ахмат Киртбая (Гудаута), третьи – Михаил Козлов (Сочи) и Кирил Цулукия (Сухум).

Главный судья – судья международного категории Вячеслав Багаев.

***

Первый международный турнир по вольной борьбе на призы Раша Хутаба прошел спустя несколько месяцев после окончания Отечественной войны народа Абхазии. За прошедшие годы турнир стал поистине международным и собирает лучших молодых борцов со всего постсоветского пространства.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 18 декабря 2023 16:37

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