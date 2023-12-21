В АДЫГЕЕ НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 21 декабря 2023. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии вручила государственные награды добровольцам из Адыгеи, которые принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Церемония вручения прошла в республиканском Институте гуманитарных исследовании при участии председателя Комитета Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскера Шхалахова.

Награды вручил заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе.

Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал сообщил, что 13 человек отмечены одной из высших боевых наград Абхазии – орденом Леона, медаль за отвагу получил один военный, а 90 человек удостоились юбилейных медалей «За Победу».

«Были подняты документы, определены добровольцы, которые принимали участие в важных, отразившихся на ходе войны событиях. Ребята, которых сейчас награждают, к сожалению, не были награждены в течение 30 лет», – сказал Рисмаг Аджинджал.

Представители делегации отметили, что у Абхазии исторически хорошие давние связи с Адыгеей. По их словам, Абхазия помнит ту помощь, которую ее народу оказали добровольцы из Адыгеи в годы войны и в послевоенные годы, когда многие абхазы были приняты в братской республике, трудоустроены, получали меры социальной поддержки, имели возможность получить высшее образование.

https://sovetskaya-adygeya.ru/2023/12/20/v-adygee-nagradili-uchastnikov-boevyh-dejstvij-v-abhazii/