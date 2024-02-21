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Абхазия Информ

КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ: ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК МИМОЗЫ РАСТУТ

Новости Среда, 21 февраля 2024 19:33
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КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ: ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК МИМОЗЫ РАСТУТ

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни набирает обороты «мимозовый» сезон. На сегодняшний день таможенный контроль прошли порядка 27 тонн товарных партий мимозы (акации серебристой). В сутки ввозится около 5 тонн цветов. Из-за теплой погоды цветочный сезон в этом году, как и в прошлом, начался раньше обычного – в первых числах февраля.

Основные поставки мимозы ожидаются с конца февраля до первых чисел марта. Мимозу везут в центральный и другие регионы России. Хрупкий цветочный груз перевозят в герметичных упаковках, при поддержании определенной температуры.

Высокотехнологичные средства таможенного контроля позволяют проводить необходимые таможенные операции без выгрузки товарных партий, максимально быстро и эффективно.

В 2023 г. из Абхазии ввезли 200 тонн «золотых» букетов. В этом году при благоприятных погодных условиях урожай ожидается на уровне прошлогодних показателей.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 19:35

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