КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ: ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК МИМОЗЫ РАСТУТ

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ . На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни набирает обороты «мимозовый» сезон. На сегодняшний день таможенный контроль прошли порядка 27 тонн товарных партий мимозы (акации серебристой). В сутки ввозится около 5 тонн цветов. Из-за теплой погоды цветочный сезон в этом году, как и в прошлом, начался раньше обычного – в первых числах февраля.

Основные поставки мимозы ожидаются с конца февраля до первых чисел марта. Мимозу везут в центральный и другие регионы России. Хрупкий цветочный груз перевозят в герметичных упаковках, при поддержании определенной температуры.

Высокотехнологичные средства таможенного контроля позволяют проводить необходимые таможенные операции без выгрузки товарных партий, максимально быстро и эффективно.

В 2023 г. из Абхазии ввезли 200 тонн «золотых» букетов. В этом году при благоприятных погодных условиях урожай ожидается на уровне прошлогодних показателей.