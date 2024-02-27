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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Новости Вторник, 27 февраля 2024 17:13
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. 22 и 23 апреля в республике пройдет второй Абхазский медицинский форум. Организаторы мероприятия – Министерство здравоохранения Абхазии и ООО «Российское медицинское общество» (Российская Федерация). Организации форума было посвящено совещание в Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Бутба. В нем приняли участие заместитель министра здравоохранения Саида Делба, начальники Управлений ведомства, коллектив Минздрава.

По предварительной информации, сопредседателями форума выступят министр здравоохранения Эдуард Бутба и президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов.

В медицинском форуме примут участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского медицинских сообществ. Среди приглашенных: министр здравоохранения Республики Южная Осетия, представитель Самаркандского медицинского университета (Республика Узбекистан).

Как отметил глава Минздрава Эдуард Бутба, основной задачей форума является объединение на одной площадке представителей органов управления здравоохранения и практикующих врачей, организаторов и профильных специалистов системы здравоохранения, экспертов-аналитиков и юристов для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений, направленных на организацию мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи.

Особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества Абхазии и России в сфере здравоохранения, повышению взаимодействия по всем актуальным направлениям, подчеркнул министр Эдуард Бутба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 17:16

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