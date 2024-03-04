Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Команда Абхазии заняла первое место в бизнес-игре «Завод» на Всемирном фестивале молодежи. Игра была организована Сбербанком в партнерстве с комитетом по молодежному предпринимательству «Опоры России».

«Завод» – это уникальный игровой формат, в рамках которого команды получили практический опыт управления реальным предприятием. Они погрузились в атмосферу на заводе: распределяли роли, организовывали производство и сбыт.

В игру были добавлены практические элементы ESG: забота о сотрудниках, корпоративные программы, противопожарная безопасность, повышение квалификации и обучение в области ESG-практик, страхование для защиты от возможного ущерба окружающей среде.