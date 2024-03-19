НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПРОВОЗА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ . В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на посту МАПП Адлер краснодарские таможенники совместно с сотрудниками Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю задержали автомобиль «ВАЗ 21053», направляющийся в Республику Абхазия.

При таможенном досмотре в багажном отделении машины было обнаружено охотничье ружьё, а также два магазина и девять патронов к нему. Согласно заключению экспертизы изъятое ружье является охотничьим гладкоствольным карабином модели «Сайга-20С» 1996 года выпуска и относится к категории гражданского охотничьего огнестрельного оружия, патроны – дробовыми патронами охотничьего калибра 20/70.

Разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия и патронов к нему мужчина не предоставил. Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов через таможенную границу ЕАЭС у него отсутствовали.

Службой по г. Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, материалы дела для проведения дальнейших следственных действий переданы в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте.