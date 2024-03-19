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Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА

Новости Вторник, 19 марта 2024 13:20
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СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологической прокуратуры и инспекции провели первый совместный рейд в акватории Сухума. В ходе рейда, частности, осматривались места установки рыболовецких сетей на территории от Сухумской бухты до озера Скурча, в Очамчырском районе.

По словам экологов, нарушение регламентированных правил установки сетей, как правило, может привести и часто приводит к гибели многих представителей морской фауны, обитающих в прибрежной зоне Абхазии.

Параллельно с этим сотрудники ГИМС МЧС инспектировали владельцев маломерных судов на предмет соответствия плавательных средств техническим нормам и наличие разрешительной документации.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 19 марта 2024 13:21

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