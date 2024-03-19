СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА
Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологической прокуратуры и инспекции провели первый совместный рейд в акватории Сухума. В ходе рейда, частности, осматривались места установки рыболовецких сетей на территории от Сухумской бухты до озера Скурча, в Очамчырском районе.
По словам экологов, нарушение регламентированных правил установки сетей, как правило, может привести и часто приводит к гибели многих представителей морской фауны, обитающих в прибрежной зоне Абхазии.
Параллельно с этим сотрудники ГИМС МЧС инспектировали владельцев маломерных судов на предмет соответствия плавательных средств техническим нормам и наличие разрешительной документации.
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