Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ . Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологической прокуратуры и инспекции провели первый совместный рейд в акватории Сухума. В ходе рейда, частности, осматривались места установки рыболовецких сетей на территории от Сухумской бухты до озера Скурча, в Очамчырском районе.

По словам экологов, нарушение регламентированных правил установки сетей, как правило, может привести и часто приводит к гибели многих представителей морской фауны, обитающих в прибрежной зоне Абхазии.

Параллельно с этим сотрудники ГИМС МЧС инспектировали владельцев маломерных судов на предмет соответствия плавательных средств техническим нормам и наличие разрешительной документации.