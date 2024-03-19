АСЛАН БЖАНИЯ И АНТОН ВАЙНО ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Сегодня начался рабочий визит главы государства в Россию. Президент Абхазии Аслан Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации в ходе рабочего визита в Москву. В рамках визита будет обсуждаться ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности республики и развития абхазо-российского сотрудничества в различных сферах.