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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ И АНТОН ВАЙНО ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Вторник, 19 марта 2024 19:38
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АСЛАН БЖАНИЯ И АНТОН ВАЙНО ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Сегодня начался рабочий визит главы государства в Россию. Президент Абхазии Аслан Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации в ходе рабочего визита в Москву. В рамках визита будет обсуждаться ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности республики и развития абхазо-российского сотрудничества в различных сферах.

Уже состоялась встреча главы государства с руководителем Администрации президента России Антоном Вайно, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 19 марта 2024 19:46

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