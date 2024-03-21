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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА И РАУЛЬ ЛОЛУА ОБСУДИЛИ РАБОТУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Новости Четверг, 21 марта 2024 19:18
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ЭДУАРД БУТБА И РАУЛЬ ЛОЛУА ОБСУДИЛИ РАБОТУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел выездное совещание в Центральной районной больнице Гудауты. В совещании приняли участие исполняющий обязанности главы Гудаутского района Рауль Лолуа, главный врач медучреждения Хаджарат Шамба.

Он рассказал о положении дел в больнице, главной проблемой обозначив поломку компьютерного томографа. Хаджарат Шамба отметил, что больница обслуживает не только население Гудаутского района, что составляет около 40 тысяч человек, но и близлежащие районы, и КТ в этой связи медицинскому учреждению крайне необходим.

Эдуард Бутба рассказал Раулю Лолуа о том, какой объём работы выполняет коллектив Гудаутской ЦРБ. Среди прочих вопросов, глава Минздрава проинформировал, что имеется договоренность с российскими коллегами об оказании содействия абхазским медикам в летне-курортный период, когда кратно растет поток пациентов в ЦРБ.

Также Эдуард Бутба рассказал о помощи, оказанной ЦРБ , в плане оснащения транспортом. Касаясь вопроса поломки компьютерного томографа, глава Минздрава выразил надежду на поддержку Администрации района.

И.о. главы района Рауль Лолуа поблагодарил министра за оказываемое больнице внимание. Он также разделяет точку зрения о необходимости наличия в районе компьютерного томографа.

Лолуа отметил, что район планово развивается, эту тенденцию руководство будет продолжать и далее. А здравоохранение-приоритетная отрасль, которую Минздрав и Администрация планируют курировать совместно.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 21 марта 2024 19:25

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