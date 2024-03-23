ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ . Сегодня у здания Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия были проведены траурные мероприятия в память о жертвах трагедии, произошедшей накануне в подмосковном городе Красногорске. В акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» принял участие вице-президент Бадра Гунба. Отдать дань уважения памяти жертв и выразить свою поддержку в этот трудный момент также пришли члены Правительства, депутаты Парламента, представители столичной администрации и общественности.

Бадра Гунба выразил слова глубокого соболезнования родным и близким погибших.

«Этот бесчеловечный теракт оставил глубокий след в сердцах каждого из нас. Мы уверены, что справедливость восторжествует и виновные получат заслуженное наказание, как исполнители, так и заказчики», – подчеркнул он.

В своем выступлении вице-президент также отметил крепость связей между народами Абхазии и России, подчеркнув единство перед лицом общих угроз и вызовов. «Сегодня мы разделяем боль нашего братского российского народа, и это укрепляет наши связи еще больше», – заявил вице-президент.

Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба и глава столичной Администрации Беслан Эшб, оставили записи в «Книге соболезнований» открытой в Посольстве.