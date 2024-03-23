 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Новости Суббота, 23 марта 2024 19:47
Оцените материал
(0 голосов)
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Сегодня у здания Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия были проведены траурные мероприятия в память о жертвах трагедии, произошедшей накануне в подмосковном городе Красногорске. В акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» принял участие вице-президент Бадра Гунба. Отдать дань уважения памяти жертв и выразить свою поддержку в этот трудный момент также пришли члены Правительства, депутаты Парламента, представители столичной администрации и общественности.

Бадра Гунба выразил слова глубокого соболезнования родным и близким погибших.

«Этот бесчеловечный теракт оставил глубокий след в сердцах каждого из нас. Мы уверены, что справедливость восторжествует и виновные получат заслуженное наказание, как исполнители, так и заказчики», – подчеркнул он.

В своем выступлении вице-президент также отметил крепость связей между народами Абхазии и России, подчеркнув единство перед лицом общих угроз и вызовов. «Сегодня мы разделяем боль нашего братского российского народа, и это укрепляет наши связи еще больше», – заявил вице-президент.

Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба и глава столичной Администрации Беслан Эшб, оставили записи в «Книге соболезнований» открытой в Посольстве.

IMG-20240323-WA0021.jpg

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 23 марта 2024 20:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПРИ ТЕРАКТЕ В «КРОКУСЕ» ВЫРОСЛО ДО 115 ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.