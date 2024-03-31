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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Воскресенье, 31 марта 2024 15:19
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 31 марта 2024. Абхазия-Информ. 29 марта 2024 года в Сухумском городском суде завершилось рассмотрение жалобы в порядке ст.124 УПК Республики Абхазия председателя «АНД» Ардзинба А.А. на имеющееся по его мнению бездействие генерального прокурора Агрба А.Н. по проведению проверки закупки материалов для ремонта высоковольтной линии «Ачгуара».

Вышеуказанным постановлением суда по ходатайству представителя Генеральной прокуратуры производство по жалобе было прекращено.

Распространяемая в некоторых телеграмм каналах новость о том, что имеется решением суда признавшее бездействие генерального прокурора по проведению вышеуказанной проверки является ложной.

В настоящее время нет ни одного судебного решения по производству данной проверки, которым были бы признаны действия/бездействия руководства Генеральной прокуратуры незаконными или неверными.

Призываем всех – не распространять заведомо ложные сведения в СМИ.

Процессуальная проверка по фактам возможного хищения при закупке материалов для ремонта высоковольтной линии «Ачгуара» с октября 2023 года проводится по указанию генпрокурора Следственным управлением Генеральной прокуратуры, по завершению которой будет принято процессуальное решение в порядке ст. 143-144 УПК РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 31 марта 2024 15:26

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