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Абхазия Информ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 03 апреля 2024 16:51
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 3 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание весенней сессии Парламента Абхазии, которое провел заместитель спикера Фазлибей Авидзба.

Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия» – проект закона устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов І, ІІ и III групп в форме бесплатного приобретения в государственных аптеках, помимо лекарственных средств, также медицинских изделий согласно перечню;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об акцизах» – депутаты освобождили от взимания акциза ввозимые в Абхазию виноматериалы;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2024 год» – принято решение о сокращении размера дотаций Сухумскому району на 37 миллионов рублей и направить эти средства Управлению капитального строительства для осуществления ремонтно-восстановительных работ в этом районе;  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

Рассмотрен и принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях».

Рассмотрены и приняты постановления Парламента:

«Об избрании Амичба С. М. на должность судьи Военного суда Республики Абхазия»;

«Об утверждении Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 1 декабря 2023 г. № 142 «О включении имущественного комплекса «Пицундское подсобное хозяйство» Министерства туризма Республики Абхазия в г. Пицунда, ул. Транспортная, 9 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,06 га в с. Псырдзха из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Рассмотрены, но в результате голосования не были приняты постановления:

«О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Гицба И. А.»;

«Об избрании Агрба Л. А. на должность судьи Гагрского районного суда».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 03 апреля 2024 17:03

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