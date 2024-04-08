РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ, ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ АПРЕЛЬСКИЙ ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Сухум. 8 апреля 2024. Абхазия-Информ. В апреле туристы предпочитают посещать различные курорты, и в десятке самых популярных направлений в этом месяце находится Абхазия. Основные центры притяжения туристов в Абхазии в апреле включают Гагру, Новый Афон, Пицунду и Сухум. Гагра стала особенно популярным местом, привлекая 71% туристов, что является резким ростом по сравнению с предыдущим месяцем. Большинство туров (70%) покупают в трехзвездочные отели, в то время как на четырехзвездочные отели приходится 30%.

В плане системы питания, в 42% туров предоставляется полный пансион, в 36% – только завтраки, в 16% – полупансион, а только 3,2% продаж – без питания. Около трети (32%) туристов, приобретающих туры в Абхазию в апреле, путешествуют с детьми.

Средний чек за тур в Абхазию в апреле составляет 57 000 рублей, что означает небольшой рост по сравнению с мартом. Стоит отметить, что это туры без перелета, включающие только проживание в отеле. В апреле средняя длительность туров сократилась до 5 ночей, по сравнению с 7,6 ночей в марте.

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