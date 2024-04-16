ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 48 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1537 нарушений правил дорожного движения, из которых 94 – нарушение норм тонирования автостекол. 48 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.