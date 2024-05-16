В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. На основании статьи 46 Конституции Республики Абхазия в качестве законодательной инициативы генеральным прокурором в Парламент направлен проект Закона «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный Кодекс Республики Абхазии.
В целях повышения эффективности участия прокуроров в гражданском судопроизводстве, принятия действенных мер в интересах граждан, особо нуждающихся в социальной и правовой защите, и содействия суду в законном разрешении гражданско-правовых споров предлагается внести дополнения в статью 43 Гражданского процессуального Кодекса Республики Абхазия.
Предлагаемые дополнения в статью 43 ГПК РА направлены на совершенствование процессуальных механизмов обеспечения защиты прав и свобод граждан в гражданском процессе, поскольку в соответствии с Законом РА «О прокуратуре Республики Абхазия» прокуратура осуществляет от имени государства надзор за соблюдением Конституции РА, исполнением действующих на ее территории законов и, если того требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса.
Особо следует отметить, что указанные дополнения позволяют защитить, прежде всего, конституционные права граждан, реально нуждающихся в юридической опеке государства, т.е. особо незащищенной категории нашего общества (многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и т.д.).