В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 1 6 мая 2024. Абхазия-Информ. На основании статьи 46 Конституции Республики Абхазия в качестве законодательной инициативы генеральным прокурором в Парламент направлен проект Закона «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный Кодекс Республики Абхазии.