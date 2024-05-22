В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. Представительство Россотрудничества со дня своей деятельности в Абхазии ежегодно отмечает День славянской письменности и культуры. Накануне этого дня, который отмечается 24 мая, в Культурно-образовательном центре Представительства Россотрудничества в Абхазии состоялось праздничное представление-конкурс учащихся четырех школ Сухума. Объединенные команды 4-й и 6-й, 10-й и 15-й школ соревновались в знаниях по истории возникновения славянской письменности.
Перед началом конкурсных испытаний каждая команда подготовила костюмированное музыкально-театрализованное представление с традиционным хлебом-солью, танцами, пожеланиями всем мира, добра и успехов.
Вопросы интерактивной викторины дублировались на экране, письменные ответы оценивались компетентным жюри из числа сотрудников Представительства и руководителей предметных методических объединений Управления образования Сухума. Из комментариев ведущей участники команд, болельщики и гости узнали много интересного из истории жития святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, о православных традициях в России и Абхазии.
Каждый участник команды получил грамоту, памятные подарки от Представительства Россотрудничества. Памятные подарки и книги русских классиков были вручены и членам жюри.
Участники конкурса, болельщики, члены жюри и гости в веселом хороводе исполняли русские народные песни, обменивались шутками и прибаутками, создавая непринужденную атмосферу праздника.
Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества.