В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ . Представительство Россотрудничества со дня своей деятельности в Абхазии ежегодно отмечает День славянской письменности и культуры. Накануне этого дня, который отмечается 24 мая, в Культурно-образовательном центре Представительства Россотрудничества в Абхазии состоялось праздничное представление-конкурс учащихся четырех школ Сухума. Объединенные команды 4-й и 6-й, 10-й и 15-й школ соревновались в знаниях по истории возникновения славянской письменности.