ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . Сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского отдела внутренних дел изъяли огнестрельное оружие. По данному факту к уголовной ответственности привлечен житель п. Агудзера Алоев Артур Джагингирович, В связи с поступающими запросами о дополнительной информации по факту привлечения к уголовной ответственности жителя п. Агудзера Алоева Артура Джагингировича, 1965 г.р. пресс-служба МВД уполномочена сообщить, что гражданин Алоев был доставлен в отдел милиции сотрудниками ОВД по Гулрышскому району в ходе проверки оперативной информации, а именно, по факту производимой стрельбы в парке п. Агудзера.