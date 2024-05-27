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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Новости Понедельник, 27 мая 2024 16:42
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ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского отдела внутренних дел изъяли огнестрельное оружие. По данному факту к уголовной ответственности привлечен житель п. Агудзера Алоев Артур Джагингирович, В связи с поступающими запросами о дополнительной информации по факту привлечения к уголовной ответственности жителя п. Агудзера Алоева Артура Джагингировича, 1965 г.р. пресс-служба МВД уполномочена сообщить, что гражданин Алоев был доставлен в отдел милиции сотрудниками ОВД по Гулрышскому району в ходе проверки оперативной информации, а именно, по факту производимой стрельбы в парке п. Агудзера.

Сообщение поступило в дежурную часть райотдела. Выездом оперативно-следственной группы была обследована территория предполагаемого места правонарушения, в результате чего вблизи частной гостиницы парковой зоны сотрудниками милиции обнаружили человека в камуфляжной форме в нетрезвом состоянии – в алкогольном и наркотическом опьянении, личность которого впоследствии установлена – им оказался охранник туробъекта Алоев Артур Джагингирович, который проживет в помещении на данной территории. Огнестрельное оружие, на которое указал гражданин, было изъято там же.

В связи с тем, что Артур Джагингирович Алоев является ветераном ОВНА 1992-93 гг, имеет инвалидность, задержан он не был.

По факту незаконного потребления наркотических веществ судом Гулрыпшского района в отношении гражданина Алоева вынесено постановление о взыскании административного штрафа.

В рамках расследования уголовного дела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия гражданин Алоев ограничен подпиской о невыезде.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Понедельник, 27 мая 2024 16:44

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