ВИНО С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ ОБНАРУЖИЛИ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 4 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в селе Хяцха должностные лица ОБК и ТП т/у «Гал» досмотрели торговый объект, принадлежащий ИП Джахая А.К. В результате в подсобном помещении магазина были обнаружены 6 бутылок с вином. На тарах общим объемом 36 литров была маркировка на грузинском языке.