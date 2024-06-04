ВИНО С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ ОБНАРУЖИЛИ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ
Новости Вторник, 04 июня 2024 18:56
Сухум. 4 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в селе Хяцха должностные лица ОБК и ТП т/у «Гал» досмотрели торговый объект, принадлежащий ИП Джахая А.К. В результате в подсобном помещении магазина были обнаружены 6 бутылок с вином. На тарах общим объемом 36 литров была маркировка на грузинском языке.
Выявленный товар изъяли. Материалы дела были направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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