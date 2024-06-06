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Абхазия Информ

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ИСТОРИЯ МОЕЙ ФАМИЛИИ» ПОДВЕЛИ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ВААК

Новости Четверг, 06 июня 2024 12:49
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ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ИСТОРИЯ МОЕЙ ФАМИЛИИ» ПОДВЕЛИ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ВААК

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. Творческий конкурс «История моей фамилии» организован в рамках совместного проекта Совета женщин Абхазии при Всемирном абхазо-абазинском конгрессе с Международным объединением «Алашара» и женскими отделениями абазинских аулов.

Конкурсная комиссия состояла из абхазского ученого, журналиста, писателя Екатерины Бебия, руководителя отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Изольды Хагба, председателя координационного женского совета абазинских аулов Ирины Хутовой, председателя женского совета Абазинского Муниципального района Зуриды Ашибоковой, руководителя отдела «Культура» Нателлы Джемакуловой и председателя женсовета аула Эльбурган Аминат Абазовой. Изучить историю своей фамилии, рассказать о ее лучших представителях в формате видео-презентации было заданием для студентов и абитуриентов АГУ.

Всего в конкурсе приняли участие семь молодых журналистов: Лана Коф-оглы, Мадина Амичба, Раяна Бебия, Алена Гумба, Сабина Читанава, Саида Харазия и Даут Ашуба. Каждый из участников погрузился в изучение истории своего рода и представил свою работу.

По окончании презентации члены комиссии восторженно прокомментировали каждое видео и поблагодарили участников за вклад, внесенный в работу. Участникам были вручены именные почетные грамоты и подарки от команды Конгресса в виде футболок, кружек и брелоков с логотипом ВААК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 06 июня 2024 13:10

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