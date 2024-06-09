СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ АБХАЗИИ НА ИГРЫ БРИКС
Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Состав национальной команды Абхазии на Игры БРИКС:
Баскетбольное двоеборье: Сандро Харазия, Николай Кузнецов и Тенгиз Авидзба.
Тренер – Константин Мазов.
Теннис: Александр Кация, Астамур Кация и Андрей Диленян.
Тренер – Саид Бебия.
Шахматы: Отар Хурхумал, Ася Арютаа, Дея Амичба и Руслан Дзяпшба.
Тренер - Альберт Карапетян.
Футбольное двоеборье: Аляс Асландзия, Тимур Агрба, Ренат Ласурия, Кан Кучуберия, Баграт Квициния, Асхат Аршба, Инал Амичба.
Тренер – Шабат Логуа.
Ушу: Леон и Давид Амичба, Милана Коваленко.
Тренер – Теймураз Гергедава.
Настольный теннис: Леон Габлия, Лаша Давитая, Ренат Карчава, Артур Чакрян, Эрика Кварчия.
Тренер – Руслан Сарьян.
Дзюдо: Инал Гаделия, Андрей Ампигян, Сабри Бигвава.
Тренер – Андрей Погосов.
Борьба на поясах: Эдишер Конджария, Алмасхан Хишба, Роман Гркикян.
Тренер – Наиль Юмакаев.
Самбо: Рахман Напиджев, Саид Адлейба, Ислам Абитов, Мурат Аров, Анастасия Погосова, Ирэна Адлейба.
Тренеры – Роберт Новоян, Беслан Аристава.
Каратэ: Даниел Щербина, Емзар Асландзия, Рамаз Цурцумия, Диана Романова.
Тренер – Сергей Демьянов.
Легкая атлетика: Денис Поляков, Щаризан Шакая.
Тренер – Лолита Назарс.
Спортивная борьба (вольная): Рустам Лагиндзе, Даниил Харчилава, Марат Кокоскерия, Леон Дзкуя, Астамур Гунба, Саид Джинджия, Алиас Багателия.
Тренеры – Тимур Джопуа, Игорь Берая и Даут Лазба.
Спортивная борьба (греко-римская): Нодар Козаев, Рамазан Арапханов, Эрик Квеквескири, Иван Хорошилов, Руслан Квициния, Темур Инапшба.
Тренер – Размик Алабян.
Бокс: Герман Арджения, Игорь Адлейба, Батал Чежия, Саир Качарава, Беата Аршба, Нестор Джанба.
Тренеры – Эдуард Депелян и Давид Авидзба.
Игры пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Масштабный мультиспортивный международный турнир посетят более 5000 участников из стран БРИКС и приглашенных государств. Соревнования пройдут по 29 видам спорта.
Спортсмены Республики Абхазия выступят под своим флагом.
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