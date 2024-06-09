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Абхазия Информ

СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ АБХАЗИИ НА ИГРЫ БРИКС

Новости Воскресенье, 09 июня 2024 16:21
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СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ АБХАЗИИ НА ИГРЫ БРИКС

Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Состав национальной команды Абхазии на Игры БРИКС:

Баскетбольное двоеборье: Сандро Харазия, Николай Кузнецов и Тенгиз Авидзба.

Тренер – Константин Мазов.

Теннис: Александр Кация, Астамур Кация и Андрей Диленян.

Тренер – Саид Бебия.

Шахматы: Отар Хурхумал, Ася Арютаа, Дея Амичба и Руслан Дзяпшба.

Тренер - Альберт Карапетян.

Футбольное двоеборье: Аляс Асландзия, Тимур Агрба, Ренат Ласурия, Кан Кучуберия, Баграт Квициния, Асхат Аршба, Инал Амичба.

Тренер – Шабат Логуа.

Ушу: Леон и Давид Амичба, Милана Коваленко.

Тренер – Теймураз Гергедава.

Настольный теннис: Леон Габлия, Лаша Давитая, Ренат Карчава, Артур Чакрян, Эрика Кварчия.

Тренер – Руслан Сарьян.

Дзюдо: Инал Гаделия, Андрей Ампигян, Сабри Бигвава.

Тренер – Андрей Погосов.

Борьба на поясах: Эдишер Конджария, Алмасхан Хишба, Роман Гркикян.

Тренер – Наиль Юмакаев.

Самбо: Рахман Напиджев, Саид Адлейба, Ислам Абитов, Мурат Аров, Анастасия Погосова, Ирэна Адлейба.

Тренеры – Роберт Новоян, Беслан Аристава.

Каратэ: Даниел Щербина, Емзар Асландзия, Рамаз Цурцумия, Диана Романова.

Тренер – Сергей Демьянов.

Легкая атлетика: Денис Поляков, Щаризан Шакая.

Тренер – Лолита Назарс.

Спортивная борьба (вольная): Рустам Лагиндзе, Даниил Харчилава, Марат Кокоскерия, Леон Дзкуя, Астамур Гунба, Саид Джинджия, Алиас Багателия.

Тренеры – Тимур Джопуа, Игорь Берая и Даут Лазба.

Спортивная борьба (греко-римская): Нодар Козаев, Рамазан Арапханов, Эрик Квеквескири, Иван Хорошилов, Руслан Квициния, Темур Инапшба.

Тренер – Размик Алабян.

Бокс: Герман Арджения, Игорь Адлейба, Батал Чежия, Саир Качарава, Беата Аршба, Нестор Джанба.

Тренеры – Эдуард Депелян и Давид Авидзба.

Игры пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Масштабный мультиспортивный международный турнир посетят более 5000 участников из стран БРИКС и приглашенных государств. Соревнования пройдут по 29 видам спорта.

Спортсмены Республики Абхазия выступят под своим флагом.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 июня 2024 16:24

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