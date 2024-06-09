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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Воскресенье, 09 июня 2024 16:30
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии приняла участие в Международном молодежном экономическом форуме, который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума-2024 (ПМЭФ-2024) в Санкт-Петербурге.

В этом году концепция молодежной программы была направлена на практико-ориентированный контент и содержала новые форматы, нацеленные на создание возможностей для самореализации молодых талантливых лидеров, развитие института наставничества и привлечение молодых людей к решению вопросов глобальной социально-экономической повестки.

Одним из центральных мероприятий молодежного дня стала международная сессия «Стирая границы: развитие международных связей молодых предпринимателей». Участники сессии в ходе обсуждения сошлись во мнении, что значимым импульсом в области развития международного молодежного сотрудничества стал Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» с участием более 20 000 человек из 190 стран. Принято решение о включении международных заездов в программу федеральных молодежных форумов и 16 круглогодичных образовательных центров, запущенных в различных регионах России.

Повестка молодежного дня охватила все сферы самореализации молодого поколения: меры поддержки бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое. В качестве спикеров были привлечены лидеры мнений, представители крупнейших компаний и владельцы бизнесов, которые смогли не только вдохновить участников форума на дальнейшее развитие, но и дать конкретные рекомендации по развитию своих идей.

В деловую программу молодежного дня вошли панельные дискуссии, экспертные сессии, мастер-классы, лекции с участием представителей крупных компаний и менторские гостиные, всего более 30 активностей. Спикеры и молодежь обсуждали цифровизацию, современные профессии и профессии будущего, достижение технологического суверенитета, геймификацию и кибербудущее и многое другое.

Организатор Международного молодежного экономического форума – Фонд Росконгресс.

В состав абхазской делегации вошли: Шарытхуа Тания, Миран и Кира Гвинджия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 июня 2024 16:31

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