ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум задержан подозреваемый в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разыскиваемый Воуба Алхас Славикович, 1994 г.р.

Как ранее сообщалось, преступление имело место примерно в 21.00 часов 1 мая текущего года по проспекту Леона, в районе набережной Махаджиров и ул. Лакоба, когда на тот момент неустановленным лицом произведены выстрелы в гражданина Пилия О. В., 1977 г. р., в результате чего пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован в ЦРБ г. Сухум.

17 мая текущего года в рамках возбужденного уголовного дела гражданин Воуба был объявлен в розыск и задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 4 июня сотрудниками ОУР столичного УВД по ул. Есенина в г.Сухум.

На период проведения предварительного следствия гражданин Воуба санкционирован к содержанию под стражей. Вышеназванному гражданину инкриминируются преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.