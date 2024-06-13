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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Новости Четверг, 13 июня 2024 16:41
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В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялась расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Рассматривался вопрос, связанный с производством и использованием энергии из возобновляемых источников. В заседании приняли участие представители Министерства энергетики и транспорта и компании ООО «Мой зеленый дом».

Директор по развитию компании «Мой зеленый дом» Мераб Кистаури выступил перед собравшимися с презентацией возможностей реализации на территории Абхазии идей зеленой энергетики. Он отметил, что географические и климатические условия республики благоприятны для использования ее природных ресурсов и создания условий для производства и использования энергии из альтернативных источников.

Депутаты выразили заинтересованность в дальнейшем изучении данного вопроса и рассмотрении предложенных инициатив.

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