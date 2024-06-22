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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЙ ХИРУРГ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДИАГНОЗОМ ДЦП

Новости Суббота, 22 июня 2024 12:14
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РОССИЙСКИЙ ХИРУРГ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДИАГНОЗОМ ДЦП

Сухум. 22 июня 2024. Абхазия-Информ. Хирург Георгий Чибиров приедет в Абхазию, чтобы лечить детей с нарушением ОДА и ДЦП. Об этом на рабочей встрече договорились уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор КБФ «Ашана» Мактины Джинджолия и министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Во время встречи стороны обсудили предстоящую совместную акцию Минздрава и КБФ «Ашана», в рамках которой планируется приезд в Республику Абхазия российского хирурга, кандидата медицинских наук Георгия Чибирова, для оказания консультативной и хирургической помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП.

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