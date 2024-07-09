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Абхазия Информ

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ МИНИСТРА ВД 8 ИЮЛЯ ПРОШЕЛ РЕЙД

Новости Вторник, 09 июля 2024 13:47
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ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ МИНИСТРА ВД 8 ИЮЛЯ ПРОШЕЛ РЕЙД

Сухум. 9 июля 2024. Абхазия-Информ. Под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут 8 июля прошло рейдовое профилактическое мероприятие в Гагрском и Гудаутском районах. Сообщает пресс-служба МВД РА.

 

Как известно в последнее время большинство ДТП со смертельным исходом происходят из-за водителей в алкогольном и наркотическом опьянении.

Во время рейда на стационарных постах выявляют недоборосовестных водителей частного и общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без соответствующей на то лицензии. Большая нагрузка в летний курортный сезон ложится на туристические ворота Абхазии г. Гагру и ее окрестности. Здесь ввиду недокоплекта штата сотрудники ГАИ вынуждены нести службу в режиме ненормированного графика.

Министр ВД Роберт Киут подчеркнул в своем обращении, что в курортный сезон автомобильные потоки на дорогах Абхазии увеличиваются. Министр призвал всех своих коллег отнестись со всей ответственностью к своей работе, а граждан призвал проявить бдительность на дорогах, соблюдать ПДД во имя сохранения здоровья и жизни людей. Роберт Киут обратился к родителям обратить внимание на своих детей, особенно на тех, кто склонен к употреблению алкоголя и наркотиков. Надо принимать жесткие меры вплоть до изъятия авто. Роберт Киут отметил, что в парламенте прошла рабочая встреча в связи с критической ситуацией на дорогах. «В ближайшее время будет проработан определенный механизм борьбы с этим злом. Надеюсь на понимание общества, потому, что это общая беда», - подчеркнул глава МВД.

МВД до конца 2024 года планирует установить на центральной трассе до 50 фото и видеокамер для виде и фото фиксации нарушителей ПДД. В МВД не хватает инспекторов. За один рейдовый день МВД 8 июля было зарегистрировано более 200 протоколов.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 09 июля 2024 13:49

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