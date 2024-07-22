ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ЗАДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГАМГИЯ

Сухум. 22 июля 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум завершена процессуальная проверка по факту незаконного задержания и последующего доставления в УВД по городу Сухум несовершеннолетнего Гамгия, 2008 года рождения.

По результатам проведенной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении оперуполномоченных ОУР УВД по городу Сухум Кишмахова Х.Р., Капба А.А. и Торчуа Л.О. по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия, в связи с отсутствием в деянии признаков преступления. В соответствии с полученными в ходе проверки результатами судебно-медицинских экспертиз, фактов применения насилия со стороны сотрудников ОУР УВД по городу Сухум в отношении несовершеннолетнего, не установлено.

Вместе с тем, в рамках проверки выявлен ряд грубых нарушений, допущенных со стороны сотрудников ОУР УВД по городу Сухум, вследствие их недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшего за собой нарушения конституционных прав несовершеннолетнего Гамгия Г.И. и проживающих с ним лиц, а также причинение ущерба престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

На основании вышеизложенного, на имя министра внутренних дел Республики Абхазия был направлен акт прокурорского реагирования – представление для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, о результатах которого в установленный законом срок будет сообщено в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.