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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ЗАДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГАМГИЯ

Новости Понедельник, 22 июля 2024 15:49
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ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ЗАДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГАМГИЯ

Сухум. 22 июля 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум завершена процессуальная проверка по факту незаконного задержания и последующего доставления в УВД по городу Сухум несовершеннолетнего Гамгия, 2008 года рождения.

По результатам проведенной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении оперуполномоченных ОУР УВД по городу Сухум Кишмахова Х.Р., Капба А.А. и Торчуа Л.О. по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия, в связи с отсутствием в деянии признаков преступления. В соответствии с полученными в ходе проверки результатами судебно-медицинских экспертиз, фактов применения насилия со стороны сотрудников ОУР УВД по городу Сухум в отношении несовершеннолетнего, не установлено.  

Вместе с тем, в рамках проверки выявлен ряд грубых нарушений, допущенных со стороны сотрудников ОУР УВД по городу Сухум, вследствие их недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшего за собой нарушения конституционных прав несовершеннолетнего Гамгия Г.И. и проживающих с ним лиц, а также причинение ущерба престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

На основании вышеизложенного, на имя министра внутренних дел Республики Абхазия был направлен акт прокурорского реагирования – представление для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, о результатах которого в установленный законом срок будет сообщено в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июля 2024 15:51

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