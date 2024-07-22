ГЕНПРОКУРАТУРА ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕСТОЧИТЬ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 22 июля 2024. Абхазия-Информ. Второе заседание комиссии по вопросам обеспечения безопасности на дорогах Абхазии состоялось в Парламенте. В заседании вместе с депутатами участвовали представители МВД, Генеральной прокуратуры и Минздрава. Вел заседание председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, возглавляющий комиссию.

Он отметил, что одна из задач парламентской комиссии по обеспечению безопасности на дорогах – разработать эффективную процедуру освидетельствования нетрезвых водителей. «Привозить нарушителей из районов в Сухум нецелесообразно, необходимо разработать систему проверки на местах», – сказал он.

Начальник Судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба разъяснил возможные способы ужесточения мер наказания пьяных водителей в целях обеспечения безопасности на дорогах. Он предложил разделить понятия «алкогольное опьянение» и «наркотическое опьянение».

По словам Амичба, предлагается вывести из закона «О временном порядке исчисления сроков лишения свободы» частей 4 и 6 ст. 263 УК РА. Если в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения водителя дорожно-транспортное происшествие повлекло смерть человека, одного или более лиц, то он будет отбывать наказание один к одному.

«То есть при назначении 7 лет, это будет 7 календарных лет. Мы озвучивали, что возможно поднять планки, изменить верхний и нижний пределы, но никакого эффекта, по нашему мнению, это не даст», – подчеркнул Амичба.

Второй из вариантов – внести изменения в статью 53 («Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения») УК РА, запретив в 4-й и 6-й частях ст. 263 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») применение режима колонии-поселения. В настоящее время данный вид преступления относят к преступлениям по неосторожности.

«То есть, 1 год приравнивается к 2 годам, и судья имеет возможность назначить колонию-поселение. Если смотреть статистику, примерно 50 на 50 таких приговоров у нас – и общий режим, и колония-поселение», – сказал Амичба.

Генпрокуратура предлагает рассматривать преступление, повлекшее смерть в результате ДТП, совершенного водителем в состоянии опьянения, как умышленное.

«Мы предложили запретить для данной категории применение режима колонии-поселения», – сказал Даур Амичба.

Генеральная прокуратура предлагает ввести в КоАП РА понятие «опасное вождение».

Опасное вождение – выражающееся в совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдении бокового интервала;, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей; повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Наказанием будет штраф в 12 000 рублей или лишение прав на 3 месяца. При повторном нарушении в течение года размер штрафа не меняется, но права изымут на полгода.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, пересечение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, опасное вождение влечет наложение штрафа в размере 200 минимальных размеров оплаты труда либо лишение права управления транспортными средствами на срок 3 месяца.

Повторный в течение года проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, пересечение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, опасное вождение влечет наложение штрафа в размере 200 минимальных размеров оплаты труда с лишением права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

В случае совершения административного правонарушения, предусмотренного частями 6 и 7 статьи117 Коап («Нарушение водителями транспортных средств ПДД»), транспортное средство, с помощью которого было совершено административное правонарушение, подлежит изъятию (задержанию) сроком на 30 суток, вне зависимости от формы и вида собственности.

Исключение составляют транспортные средства, принадлежащие государственным учреждениям и юридическим лицам. В данном случае транспортное средство передается на ответственное хранение либо для надлежащего использования руководителю организации, обладающему правами использования, владения и распоряжения транспортным средством.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение штрафа в размере 500 МРОТ с лишением права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Повторное в течение года управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, влечет административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, влечёт административный арест на срок пятнадцать суток.

Повторное в течение года управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок 30 суток.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Повторное в течение года управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и лишенным, права управления транспортными средствами, – влечет административный арест на срок 30 суток и лишения права управления транспортными средствами на два года.

Об этом сообщает Апсныпресс.