НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО И НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Сухум. 22 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативного подразделения таможенного поста «Псоу» совместно с ЛОМ Ж/Д вокзала Гагры остановили автомобиль «ВАЗ 2114», направлявшийся из Российской Федерации в Абхазию, под управлением гражданина РА Мумджяна В.А. с пассажиром – гражданином РА Календжяном Г.В. Во время личного досмотра Мумджяна была обнаружена блистерная упаковка препарата «Лирика 300 мг», у Календжяна – полиэтиленовый сверток с белым порошкообразным веществом. Все это было изъято и направлено на экспертизу.
Согласно заключению ЭКЦ МВД, в капсулах из блистерной упаковки находилось психотропное вещество прегабалин общей массой 4,2 грамма, в свертке – наркотическое средство метадон массой 2,77 грамма.
Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД РА для принятия процессуального решения.
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