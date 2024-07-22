НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО И НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 22 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативного подразделения таможенного поста «Псоу» совместно с ЛОМ Ж/Д вокзала Гагры остановили автомобиль «ВАЗ 2114», направлявшийся из Российской Федерации в Абхазию, под управлением гражданина РА Мумджяна В.А. с пассажиром – гражданином РА Календжяном Г.В. Во время личного досмотра Мумджяна была обнаружена блистерная упаковка препарата «Лирика 300 мг», у Календжяна – полиэтиленовый сверток с белым порошкообразным веществом. Все это было изъято и направлено на экспертизу.