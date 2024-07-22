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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО И НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Понедельник, 22 июля 2024 19:22
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО И НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 22 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативного подразделения таможенного поста «Псоу» совместно с ЛОМ Ж/Д вокзала Гагры остановили автомобиль «ВАЗ 2114», направлявшийся из Российской Федерации в Абхазию, под управлением гражданина РА Мумджяна В.А. с пассажиром – гражданином РА Календжяном Г.В. Во время личного досмотра Мумджяна была обнаружена блистерная упаковка препарата «Лирика 300 мг», у Календжяна – полиэтиленовый сверток с белым порошкообразным веществом. Все это было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД, в капсулах из блистерной упаковки находилось психотропное вещество прегабалин общей массой 4,2 грамма, в свертке – наркотическое средство метадон массой 2,77 грамма.

Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД РА для принятия процессуального решения.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июля 2024 19:27

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