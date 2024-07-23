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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ

Новости Вторник, 23 июля 2024 17:57
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В АБХАЗИИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Бюджет Вооруженных сил Абхазии увеличен за последние четыре года вдвое, но еще предстоит сделать многое. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью республиканскому телевидению.

«В армии проблем много, но для их решения мы (с 2020 года) удвоили бюджет Вооруженных сил, приобрели 50 единиц новой военной техники, созданы инженерные сооружения, приобретено современное обмундирование, налажено производство беспилотных летательных аппаратов», – сказал президент.

По словам Бжания, «сделано много, но предстоит сделать в несколько раз больше».

Президент подчеркнул необходимость укрепления военного сотрудничества Абхазии с РФ и реализации международных договоров между странами в области обороны.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 23 июля 2024 17:59

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