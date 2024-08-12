32 АБИТУРИЕНТА ИЗ АБХАЗИИ ПОСТУПИЛИ В РОССИЙСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ МВД И МЧС
Сухум. 12 августа 2024.Абхазия-Информ. В 2024 году в профильные вузы МВД и МЧС России поступили 32 абитуриента из Абхазии, сообщают пресс-служб Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
В понедельник, 12 августа, в МВД Абхазии прошла торжественная церемония приведения к присяге 26 курсантов, в том числе четырех девушек. Курсант будут учится в Краснодарском университете, в академиях МВД Волгограда, Омска и Нижнего Новгорода.
Шесть курсантов, поступивших в профильные вузы МЧС, принесли присягу на площади Свободы в Сухуме. Через несколько дней они уедут в Москву и начнут учебу в Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты.
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