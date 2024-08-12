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Абхазия Информ

32 АБИТУРИЕНТА ИЗ АБХАЗИИ ПОСТУПИЛИ В РОССИЙСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ МВД И МЧС

Новости Понедельник, 12 августа 2024 22:33
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32 АБИТУРИЕНТА ИЗ АБХАЗИИ ПОСТУПИЛИ В РОССИЙСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ МВД И МЧС

Сухум. 12 августа 2024.Абхазия-Информ. В 2024 году в профильные вузы МВД и МЧС России поступили 32 абитуриента из Абхазии, сообщают пресс-служб Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

В понедельник, 12 августа, в МВД Абхазии прошла торжественная церемония приведения к присяге 26 курсантов, в том числе четырех девушек. Курсант будут учится в Краснодарском университете, в академиях МВД Волгограда, Омска и Нижнего Новгорода.

Шесть курсантов, поступивших в профильные вузы МЧС, принесли присягу на площади Свободы в Сухуме. Через несколько дней они уедут в Москву и начнут учебу в Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты.

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